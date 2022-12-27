На базе Череповецкого госуниверситета будет создан военный учебный центр

Премьер-министр РФ поручил создать 16 военных учебных центров при вузах, в том числе в Вологодской области. Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при федеральных вузах. Согласно опубликованному документу, это поручено Минобрнауки и Минсельхозу. В приложении приводится перечень вузов - это образовательные учреждения из разных регионов страны.

Согласно приложению, военные учебные центры будут созданы при 16 университетах, в том числе и в Вологодской области - при Череповецком государственном университете. В списке такие вузы, как Ярославский госуниверситет и Чеченский госуниверситет имени Ахмата Кадырова.