Мэр Череповца рассказал о проблемах при проведении конкурса между садами и школами на лучшее оформление

Вот такая елка стоит в кабинете литературы лицея АМТЭК. Фото: Вера Мелдова.

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце прошел конкурс на лучшее новогоднее украшение школ и детских садов.

Мэр Череповца Вадим Германов подвел итоги, отметив, что такое соревнование между образовательных учреждений прошло впервые. Как он признался, одного победителя выбрать так и не удалось. Потому что почти все школы и детсады успешно справились. Мэр поблагодарил всех принимавших участие в украшении своих школ и детских садов: воспитателей, учителей, родителей и детей. Он, в частности, сказал:

"Всем очень понравилась идея, поэтому мероприятие будет ежегодным. Главная сложность — выбрать лучших. Сделать это практически невозможно, потому что лучшие — все. Никто из участников не занимался украшением, что называется, «для галочки»".

Лучшими были признаны лицей АМТЭК, школы № 9, 10 и 26. Среди дошкольных учреждений отметили детские сады № 15, 30, 39, 109, 115, 121. Мэр поблагодарил всех принимавших участие в украшении своих школ и детских садов: воспитателей, учителей, родителей и детей.