Не все череповчане справились со школьным сочинением

В Череповце пять учащихся не справились с итоговым сочинением. 1319 одиннадцатиклассников писали сочинение 7 декабря.

«Шесть человек не явились по уважительной причине. Те, кто получил незачет и не пришел, могут переписать итоговое сочинение 1 февраля и 3 мая 2023 года, — прокомментировала итоги начальник отдела управления образования Светлана Клейнер. — Сочинение проверялось по пяти критериям: соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Рекомендуемый объем сочинения — 350 слов. Если в работе меньше 250 слов, ставится незачет».

Самой популярной стала тема «Что делает человека подлинно счастливым?», ее выбрали 38% выпускников. На втором месте — «Какую жизненную цель можно назвать благородной?», эту тему выбрали 33%, 12% школьников писали о том, что такое взаимопонимание.