Северсталь определилась с подрядчиком, который возьмется за реконструкцию Советского проспекта

В Череповце реконструировать Советский проспект от Соборной горки до проспекта Победы будет компания «Спецгидрострой». Об этом сообщает управляющий комитет комплексного проекта «Северстали» по развитию Череповца. В качестве субподрядчика привлекут компанию «Гоара-строй».

Советский проспект - это исторический центр города, привлекающий тысячи туристов..

Работы начнутся уже в 2023 году. Проект включает реконструкцию проезжей части с сохранением полос движения, организацию парковок, велодорожек и пешеходной зоны с местами отдыха и летними площадками возле кафе. Кроме того, на Советском проспекте отремонтируют фасады трех исторических зданий:

Советский, 15, здесь в 1918—1920 годах жил советский государственный деятель Николай Подвойский, в 1926 году останавливался нарком просвещения Анатолий Луначарский;

дом Высоцкого на Советском, 19, сейчас здесь Музей археологии;

здание 1913 года на Советском, 35а, где сейчас филармония, Музей аптеки и Музей Александра Башлачёва.