Почти 40 млн рублей выплатят посетителям частных детских садов

Посетители частных детских садов получат сертификат. Соответствующее постановление о ежемесячной денежной выплате на оплату услуг собираются принять в Правительстве области.

Выплату введут в рамках мероприятий стратегического проекта «Сертификат дошкольника» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021–2025 годы».

Такая выплата станет ежемесячной. Ее размер - фактические расходы родителя на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в частном детском саду, но не более 4 тыс. рублей. Получить данную выплату смогут родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Выплата компенсации будет осуществляться органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по месту нахождения частной дошкольной образовательной организации (города Череповец и Вологда, Вологодский муниципальный округ).

Объем финансирования из областного бюджета на предоставление компенсации составит 39,9 млн рублей ежегодно.