Вытегра получила 8 миллионов рублей на воссоздание танцплощадки

Парк культуры и отдыха реконструируют в Вытегре. На проект выделен грант в размере 80 млн рублей.Это был конкурс для городов с населением от 100 до 200 тысяч человек. – Проект «Музыка на берегу. Благоустройство городского парка культуры и отдыха в Вытегре с восстановлением танцевальной площадки» стал победителем 7-го внеочередного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Это не первый грант на благоустройство, который выигрывает Вытегра. И город становится туристической точкой на карте Вологодчины.

В 2019 году был восстановлен исторический облик набережной, а в 2021 году были выполнены работы по реализации проекта «Развитие общественно-культурной зоны вдоль исторической набережной реки Вытегра, сохранившей элементы Мариинской водной системы, с реконструкцией «Детского городка».

В рамках нового проекта в Вытегре по историческим фотографиям и записям начала прошлого века воссоздадут новую танцевальную площадку. Места для зрителей планируется устроить в виде террас естественных склонов с укреплением перепада отметок подпорными стенками с деревянными сиденьями. Также будут установлены качели разных видов. А в зимнее время здесь организуют горки и каток.

– Проект-победитель этого года стал логическим продолжением преобразований прошлых лет. Шаг за шагом наши малые города формируют свой единый стиль, который позволяет им становиться узнаваемыми и работает на туристическую привлекательность, – прокомментировал победу в конкурсе первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.