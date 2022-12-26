Администрация Вологды опубликовала телефоны диспетчерских служб города

Аварийные службы Вологды отрапортовали о готовности к работе в новогодние праздники. Они будут находиться в режиме повышенной готовности с 31 декабря по 8 января включительно. Диспетчерские аварийные службы будут работать в круглосуточном режиме.

Уже составлены и утверждены графики дежурства, определены бригады и ответственные от каждой организации. Администрация города представила номера телефонов, куда можно обратиться.

Итак, диспетчерские службы:

АО «Вологдаоблэнерго» - 27-13-10,

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» - 75-72-15,

АО «Вологдагортеплосеть» - 75-17-20,

АО «Газпром газораспределение Вологда» - 04.

Также вологжане могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефонам: 72-45-00, 72-35-53.

Под особым контролем специалистов МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды» на предмет пожарной безопасности, находятся дома, где проживают неблагополучные семьи. Также городские спасатели совместно с сотрудниками ГИМС будут следить за ситуацией на водоемах, будут проводиться рейды по особо опасным местам.

Будет вестись и работа по уборке городских улиц. В случае вопросов по уборке улично-дорожной сети также можно обращаться в ЕДДС, по уборке дворов - в свою управляющую организацию.

Безопасность в новогодние праздники будет обеспечивать полиция. Патрули и наряды будут ежедневно совершать обход города, а также нести службу в местах, где традиционно в новый год собираются жители.

Скорая медицинская помощь и приемные отделения стационаров будут работать круглосуточно (тел. 03, 112). Неотложную помощь в поликлиниках можно будет получить в часы работы. Информация о работе каждой медицинской организации размещена на ее официальном сайте и в социальных сетях.