На Вологодчине стоимость продуктов выросла на 22 процента

Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%. Такую информацию сообщает портал Ньюсво со ссылкой на информацию ЗСО. Дело в том, что для обеспечения учащихся 5-11 классов бесплатным питанием необходимо увеличить финансирование из областного бюджета. Напомним, начальные классы питаются бесплатно за счет федеральных средств.

На 16-й сессии депутаты рассматривали вопрос о внесении изменений в статью 4 закона области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование». Проект был внесен губернатором Олегом Кувшинниковым. И в нем, в частности, говорилось, что с 1 января необходимо увеличить размер стоимости льготного питания за счет областного бюджета в школах региона для детей из малоимущих и многодетных семей, а также для тех, кто стоит на учете в противотуберкулезном диспансере. Сумму решено увеличить с 63 до 77 рублей в день на человека. Причиной тому послужила инфляция. В документе говорится, что продукты питания в области выросли в цене на 22% по сравнению с прошлым годом.

На сессии депутаты рекомендовали принять изменения в закон области.