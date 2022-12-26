В Череповце наградили "Титанов" за участие в СВО

Пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области

В городе металлургов государственными медалями, почетными грамотами и благодарностями наградили сотрудников ОМОН «Титан». На торжественном собрании руководитель регионального Управления Росгвардии Андрей Плотников поздравил коллег с 29-летием со дня образования. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

«Задачи, возложенные на отряд, выполняются качественно и в полном объеме, что обеспечивается слаженной работой коллектива, а также оперативностью и профессионализмом личного состава. Я уверен, что вы и впредь будете настойчиво совершенствовать боевое и профессиональное мастерство, свято беречь и приумножать традиции войск национальной гвардии России, обеспечивать безопасность наших граждан. Желаю вам и вашим семьям мирного неба, благополучия и здоровья», – сказал Андрей Плотников.

Семерым росгвардейцам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга, вручены медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отвагу». Также сотрудники спецподразделения удостоились ведомственных наград и благодарностей.