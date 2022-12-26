В Череповце народный контроль стпугнул продавца дешевой красной икры

Фото: Народный контроль

В Череповце народные контролеры проверили точку продажи красной икры в торговом центре "Южный". Дешевая икра от производителя с Сахалина продавалась по цене 300 рублей за 140 гр или четыре банки за тысячу.

Покупатели попросили предъявить сертификат на товар. Документ оказался выдан ликвидированной еще в 2019 году компанией «Персей». После ряда неудобных вопросов продавец забрал свой товар и скрылся.

«Любая икра заносится в систему „Меркурий“. Так можно отследить путь деликатеса от переработки до прилавка. Икру нельзя продавать с лотков, она должна храниться в специальных холодильниках. Стоимость икры начинается от шести тысяч за килограмм, а значит, такие торговцы продают фальсификат», — пояснил руководитель регионального проекта «Народный контроль» Илья Ивашов.

Торговец снова пришел в торговый центр через несколько часов, но сотрудники вызвали полицию. На этот раз продавец сбежал и больше там не появлялся.