В Череповец прибыли два новых трамвая

В Череповец из Санкт-Петербурга в понедельник, 26 декабря, прибыли два трамвайных вагона «Львёнок». Транспорт доставили в трамвайный парк на автомобильных тралах, а на рельсы поставили с помощью грузоподъемных траверсов.

Теперь специалистам предстоит осмотреть вагоны и обкатать их - как минимум, по 50 км.

«Вагоны выйдут на маршруты после новогодних праздников. На трамваи нужно установить инвентарные номера, нанести специальные наклейки. На прошлой неделе в Череповец пришли еще два трамвая. Их уже осмотрели и обкатали. Всего в декабре получили четыре вагона», — сообщил официальному порталу города замдиректора «Электротранса» Сергей Григорьев.

На данный момент в городе металлургов 20 новых трамваев. Еще 8 придут в первом квартале нового года. Деньги выделены по федеральной программе «Чистый воздух».