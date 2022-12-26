В Вологде на Новый год пустят бесплатный ночной транспорт

Мэр Вологды Сергей Воропанов 26 декабря во время традиционного прямого эфира ВКонтакте сообщил подробности грядущей новогодней ночи. В этому году в связи со спецоперацией масштабные новогодние гуляния отменены. Концерта и фейерверка не будет.

Вологжане, однако, все равно уже привыкли встречать Новый год на площади Революции под бой курантов. Многие также поедут в гости. Поэтому в новогоднюю ночь решили пустить общественный транспорт. Бесплатно прокатиться можно будет 1 января с 0.30 минут до 5 утра. Всего работать будут 6 маршрутов. Их составят так, чтобы можно было доехать из центра до любого района. Проезд всю ночь будет бесплатным.

Расписание транспорта появится сегодня на сайте администрации города.