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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:15

В Вологде на Новый год пустят бесплатный ночной транспорт

С 0:30 до 5 утра в городе будет работать 6 маршрутов общественного транспорта
Евдокия САХАРОВА

Мэр Вологды Сергей Воропанов 26 декабря во время традиционного прямого эфира ВКонтакте сообщил подробности грядущей новогодней ночи. В этому году в связи со спецоперацией масштабные новогодние гуляния отменены. Концерта и фейерверка не будет.

Вологжане, однако, все равно уже привыкли встречать Новый год на площади Революции под бой курантов. Многие также поедут в гости. Поэтому в новогоднюю ночь решили пустить общественный транспорт. Бесплатно прокатиться можно будет 1 января с 0.30 минут до 5 утра. Всего работать будут 6 маршрутов. Их составят так, чтобы можно было доехать из центра до любого района. Проезд всю ночь будет бесплатным.

Расписание транспорта появится сегодня на сайте администрации города.