Вологодского предпринимателя заподозрили, что он скопировал сайт знаменитого Форта Боярд

Вологодское УФАС возбудило дело в отношении предпринимателя - он создал сайт, почти полностью копирующий сайт знаменитого проекта "Форт Боярд", но, разумеется, со своими контактными телефонами. Возбуждено дело за использование чужого товарного знака. Антимонопольщики подозревают предпринимателя в недобросовестной конкуренции. Как сообщает пресс-служба ведомства, "предприниматель позаимствовал обозначение (логотип), тождественное товарному знаку ООО «Рублев Проект», Кроме того, он использует результаты интеллектуальной деятельности (персонажей телешоу «Fort Boyard», элементы дизайна сайта, другие картинки), принадлежащие ООО «Рублев Проект»".

По мнению специалистов уФАС, в действиях предпринимателя имеются признаки нарушения Закона о защите конкуренции, в пункте 1 статьи 14.6, статьи 14.5. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 24 января.