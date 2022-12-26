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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:53

В Череповце на маршруты вышел новогодний общественный транспорт

За рулем там Деды Морозы и Снегурочки, снаружи - гирлянды, а внутри мишура
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце с 26 декабря по городу курсируют пять автобусов и трамвай, украшенные гирляндами. Мэр Вадим Германов отметил, что таким образом создается новогоднее настроение. Особенно приятно видеть огоньки, когда зимой нас постоянно окружает темень.

«Гирлянды снаружи, мишура в салоне и Дед Мороз за рулем - верный признак приближающегося праздника», - прокомментировал градоначальник.

Вадим Германов заметил, что трамвай с огоньками выбран не из новых, т.к. установка непредусмотренного изготовителем оборудования может стать причиной аннулирования гарантии.