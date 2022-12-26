В Вологде арестован главврач онкодиспансера за взятку в миллион

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде арестовали 50-летнего главврача онкодиспансера Сергея Аносенко. Руководителю вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщил СК, следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики.

Следствие считает, что подозреваемый встретился днем 22 декабря с представителем коммерческой организации в кафе. Тогда он лично получил наличными более 1 млн рублей, а также имущество, стоимостью в несколько десятков тысяч. Взамен руководитель должен был помочь с контрактами на поставку медицинского оборудования. Правоохранители зафиксировали дачу взятки в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Правоохранители допросили главврача онкодиспансера, провели обыски и осмотры, изъяли служебные документы. На данный момент следователи продолжают закрепление доказательств, проводятся допросы связанных с делом лиц.