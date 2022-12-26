Рецидивист с ножом ограбил цветочный магазин в Вологде

В Вологде 30-летний рецидивист с ножом ограбил цветочный магазин. Мужчина приехал из Кадуя и совершил разбойное нападение вечером 22 декабря, в торговой точке на Ярославской улице.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчина пришел в момент, когда там не было людей. На видео видно, как человек в черном, в капюшоне и медицинской маске резко достал из кармана нож и попытался порезать лицо продавца. Испуганная 24-летняя девушка открыла кассу и отдала грабителю деньги - больше 14 тысяч рублей. Мужчина взял деньги и поспешил скрылся.

Продавец срочно сообщила о ЧП в полицию. Правоохранители по записям с камер видеонаблюдения составили ориентировку на злоумышленника. В итоге похожего мужчину с пакетом в руках вскоре увидели в районе Топливного переулка. Он попытался скрыться от оперативников, но его задержали.

У мужчины нашли нож, крупную сумму денег, а в пакете лежала одежда. Сам задержанный признался в ограблении цветочного магазина. Оказалось, он специально приехал в Вологду, чтобы обогатиться. После разбойного нападения он срочно переоделся.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.