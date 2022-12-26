На Вологодчине осенний призыв выполнен на 90 процентов

Военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев сообщил телеканалу «Русский Север», как ведется призыв. Осенний призыв полностью должен быть завершен 31 декабря.

"Призыв завершается. Мы отправили порядка 90% от задания. У нас скомплектована основная часть учебного подразделения, части воздушно-десантных войск, проводится комплектование части округа", - рассказал военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев.

По его словам большинство призывников отправляют на службу в части Центрального и Северо-Западного Федеральных округов, некоторые уходят служить в Омск, в Южный военный округ и на Северный флот.

"Я хочу успокоить родителей, родственников призывников. Призывники в районы специальной военной операции не направляются", - заверил Сергей Проничев.