В Череповце на Октябрьском мосту машины столкнулись влобовую

В Череповце около половины десятого вечера субботы, 24 декабря, на Октябрьском мосту произошла серьезная авария. Двое человек пострадали. Подробности сообщил отдел ГИБДД по городу металлургов.

44-летний мужчина на авто «Тагаз-Тагер» вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилями «Лексус-RX» и «Лада-Икс-Рей». Удар был такой силы, что в машинах вылетели подушки безопасности.

50-летний водитель «Лексуса» отделался ушибами, а вот 27-летнюю пассажирку «Лады» медики доставили в больницу, но потом отпустили лечиться амбулаторно. Водители «Лады» и «Тагаза» не пострадали.