На Вологодчине 86% детей посещают кружки

В Вологодской области большинство детей занимаются в секциях. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. В области создано почти 2500 новых мест, а в следующем году откроют еще 502 места.

Перспективы развития талантов молодежи обсудили на вологодском координационном совете по охране семьи, материнства, отцовства и детства.

«За последние три года увеличилось количество детей, занимающихся по программам допобразования. У школьников появилась возможность посещать „Кванториумы“, площадки „ДНК“, „IT-куб“, „Точка роста“, дома научной коллаборации в вузах. Дети могут заниматься с лучшими преподавателями, пробовать себя в разных направлениях. Больше половины всех учеников области приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады», - сообщила замгубернатора Лариса Каманина.

В 2024 году планируется открытие «IT-куба» и в Великом Устюге. В сельской местности и малых городах работает 129 центров образования «Точка роста». В 2023 году к проекту собираются присоединиться еще 43 школы, а в 2024 году — 96 школ.