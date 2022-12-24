В Череповце на новогодних ярмарках пройдет праздничная программа

В Череповце на площадях Молодежи и Химиков откроются ярмарки, а также выступят артисты, пройдут конкурсы.

На площади Химиков ярмарка развернется 24 декабря в 12 часов, на площади Молодежи — в 15 часов. Мастера и ремесленники представят тканые изделия, сувениры из бересты, коробки, шкатулки и корзинки для хранения, обереги, валенки, мягкие игрушки, в том числе зайцы и кролики, варежки, теплые носки, брелоки, кошельки, ремни, глиняные и кожаные изделия.

Аниматоры в ростовых костюмах развлекут детей и взрослых, проведут веселые конкурсы. Также можно будет перекусить и согреться напитком.

Интерактивные программы намечены на 3 января с 15 до 16 часов и 7 января с 18 до 19 часов.

24 декабря на площади Химиков 50 фермеров и предприятий из районов представят свою сельхозпродукцию. Ярмарка будет работать с 10 до 15 часов.