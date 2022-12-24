Мэр Вологды занял 25 место среди мэров России

Фото со страницы мэра

Специалисты ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ составили рейтинг мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны по результатам работы за 2022 год. Оценивались руководители 88 городов. Мэр Вологды Сергей Воропанов занял 25 место.

Рейтинг составляли посредством заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Лидером списка стал мэр Москвы Сергей Собянин. Второе и третье место заняли градоначальники Казани Ильсур Метшин и Сочи Алексей Копайгородский.

«Вологда получила мэра, почти идеально подходящего для современной областной столицы, вписанной в современную Россию, и опровергающего цитату классика о том, что человек – «не червонец, чтобы всем нравиться». Сергей Воропанов хочет быть «своим» для всех — губернатора и горожан: молодых, пожилых, производственников и предпринимателей, артистов, студентов, школьников… Иногда, надо признать, с некоторым перехлёстом, но, кажется, это то, что называется «стиль управления», в котором во главу угла поставлена коммуникация. Благо мэру эмпатии не занимать, а в команде полно креативщиков…», - прокомментировал журналист, политолог, основатель и главред аналитического портала-стартапа «СамолётЪ» Юрий Антушевич.