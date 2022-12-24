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НовостиОбщество24 декабря 2022 14:00

Первый этап ремонта автодороги Сергиев Посад - Череповец завершен

Это совместный проект 4 регионов
Евдокия САХАРОВА

Первый этап ремонта популярной трассы Сергиев Посад-Череповец успешно завершен. Проект ведется сразу 4 регионами - кроме Вологодчины участвуют Ярославская, Московская и Тверская области.

Вологодские специалисты благоустроили участок протяженностью 23 км на границе с Ярославской областью. Сама автодорога Сергиев Посад-Череповец длиной в 413 км связывает Северо-Запад и центральные регионы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

Вологжане сняли старый асфальт, уложили выравнивающие слои и новый асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку. Восстановлено 20 остановок и 10 автопавильонов.

Второй этап стартует в конце 2022 года. До ноября 2024 года должны преобразиться еще 29,5 км дороги.