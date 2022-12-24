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НовостиОбщество24 декабря 2022 13:44

В Вытегре появится танцевальная площадка за счет федерального гранта

Проект благоустройства победил в федеральном конкурсе
Евдокия САХАРОВА
Со страницы губернатора

Со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области сообщил, что проект благоустройства набережной Вытегры победил в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта "Музыка на берегу" в парке культуры и отдыха потратят федеральные средства - 80 млн рублей.

«Как преобразится территория набережной? Природный амфитеатр дополнится зелёными насаждениями, появятся павильоны, пешеходный мостик, горка, качели, ручей с водопадами, малые архитектурные формы. На историческом месте возродится танцевальная площадка», – рассказал Олег Кувшинников.

Вытегра уже в третий раз побеждает в федеральном конкурсе. Ранее в городе преобразилась набережная реки, появился детский городок на Сиверсовом острове. Проект этого года продолжает преобразования прошлых лет.