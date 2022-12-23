В Череповце Дед Мороз и Снегурочка дарили водителям мандарины

В Череповце Дед Мороз и Снегурочка останавливали автомобили на улице Ленина напротив школы №20. ГИБДД города устроило акцию «Дед Мороз за безопасность на дорогах».

Водителей поздравляли с праздником и дарили мандарины, исполняющие желания.

«Желаем всем водителям соблюдать правила дорожного движения, чтобы наши улицы были безопасными. Эту акцию проводим ежегодно, стараемся поднять настроение водителям, чтобы они были добрее друг к другу. Водители общаются с нами с удовольствием. Я впервые в роли Деда Мороза, но опыт вдохновляет», — рассказал старший инспектор ГИБДД Владимир Перец.

Автолюбители сигналили в ответ сказочным героям. акции. Сотрудники ГИБДД также дарили мандарины детям и напоминали о правилах дорожного движения.