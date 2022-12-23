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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:24

Мобилизованные вологжане проведут Новый год на фронте

Призванных не отпустят домой в отпуска
Евдокия САХАРОВА

Новогодние мини-отпуска вологодским мобилизантам не грозят. Вопрос осветил спецпредставитель Губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александр Ершов и представители военного комиссариата Вологодской области.

«В региональный военкомат не поступало информации и разъяснений от Минобороны по поводу новогодних мини-отпусков для мобилизованных», — пояснил Ершов.

По словам начальника отделения по работе с гражданами военного комиссариата Вологодской области Андрея Крупнова информация о приезде мобилизованных граждан домой на праздники не соответствует действительности.