Мобилизованные вологжане проведут Новый год на фронте

Новогодние мини-отпуска вологодским мобилизантам не грозят. Вопрос осветил спецпредставитель Губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александр Ершов и представители военного комиссариата Вологодской области.

«В региональный военкомат не поступало информации и разъяснений от Минобороны по поводу новогодних мини-отпусков для мобилизованных», — пояснил Ершов.

По словам начальника отделения по работе с гражданами военного комиссариата Вологодской области Андрея Крупнова информация о приезде мобилизованных граждан домой на праздники не соответствует действительности.