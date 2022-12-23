В Вологде сотрудники ГИБДД стреляли по пьяному гонщику

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде сотрудники Госавтоинспекции открыли огонь по нарушителю ПДД. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В ДПС поступило сообщение о нетрезвом автолюбителе, рассекающем по городу на Шевроле. Правоохранители быстро обнаружили автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако вологжанин оказался не так прост. Он проигнорировал требования сотрудников ГИБДД на Окружном шоссе и вылетел на трассу А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 "Кола".

Как отметили очевидцы, что автомобилист уходил от преследования на огромной скорости и создавал опасную ситуацию . Для того, чтобы остановить нарушителя, привлекли сотрудников из других районов Вологодской области.

«Далее в ходе преследования для остановки автомобиля со всеми мерами предосторожности было применено огнестрельное оружие. После повреждения всех четырех колес от выстрелов на 145-м км автодороги автомобиль был остановлен», — добавляют в Госавтоинспекции.

Оказалось, что 27-летний нарушитель уже имел опыт лишения прав. Теперь ему придется ответить по статьям 264, 166 УК РФ.