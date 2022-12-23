Стало известно о трех точках, в которые организован подвоз воды в Вологде

В Вологде без воды находятся тысячи зданий, десятки тысяч вологжан. Часть крупных микрорайонов областного центра остались без воды, в остальном городе снижено давление в сети.

«10 цистерн развозят воду в социальные учреждения южной части города. После обеспечения соцобъектов, бочки станут на подвоз воды для горожан. На каждой точке машина будет находиться до 9 вечера. Если вода закончится, машина заправится и вновь вернется на прежнюю точку», — пообещал вологжанам мэр Сергей Воропанов.

Подвоз воды пока организован по следующим адресам:

с 14–00 до 21–00 Псковская,7 автоцистерна «Молоко» с номером 666

С 14–30 до 21–00 Текстильщиков,16 (Элма)

с 16–00 до 21–00 Щетинина, 5.

Ожидается, что количество цистерн и точек будет увеличено.