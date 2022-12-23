Вологжанка Татьяна Короткова сыграла и спела Андрею Малахову

Татьяна Короткова. Стоп-кадр видео со страницы Татьяны Коротковой ВКонтакте.

Вологжанка, поэт и музыкант, краевед Татьяна Короткова приняла участие в программе "Песни от всей души" Андрея Малахова. Там она исполнила свою песню под баян. Запись уже прошла, но с участников взяли расписку о неразглашении подробностей съемок.

Так что узнать о задумке режиссеров и увидеть, что получилось, а также услышать песню и игру вологжанки можно, посмотрев передачу. В эфир телеканала "Россия-1" программа выйдет в воскресенье 25 декабря в 17:00.

Кстати, в Вологде у Татьяны вышла книга стихов "Мои зимовья". Встреча с автором пройдет 3 марта в областной библиотеке. Там она представит и составленный ею "Словарь диалектных слов. Посёлок Двиница, Междуреченский район".

Татьяна Короткова родилась в Междуречье Вологодской области. По профессии педагог. Лауреат областного конкурса «Играй, гармонь», самодеятельный автор и исполнитель песен о вологодском крае: «Ситец травы», «Привет вам, пятница с субботой», цикл песен на стихи М.Свистунова: «Нежность августа», «Шуйское», «Звездопад», «Песня о Соколе», «Вологжане» и другие. Большую часть года живет на малой родине, там и черпает вдохновение. Член Союза российских писателей.