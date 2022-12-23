Мэр Вологды: "Пока планируем устранить его и наладить подачу воды до полуночи, но сроки ставить рано..."

Почему произошел сбой - все еще пытаются выяснить. Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Мэр города опроверг быстрое решение проблемы с водоснабжением Вологды. Ранее появилась информация от МЧС о том, что аварию ликвидируют к 16:00. На странице Сергея Воропанова ВКонтакте появилась следующая информация: "Провел КЧС на очистных сооружениях Водоканала. Произошёл сбой в системе подачи очищенной воды в резервуар, из которого она поступает в городскую сеть. Проработали решение проблемы, параллельно ищем причину сбоя. Пока планируем устранить его и наладить подачу воды до полуночи, но сроки ставить рано. Повторное заседание комиссии на объекте проведу сегодня в 20 часов". Он подтвердил информацию, что зональная насосная станция остановлена, которая питает южную часть города. В этом районе в домах и соцобъектах воды нет.

В центральной и заречной части снижено давление в сетях, то есть воды может не быть или из-за большого потребления или на верхних этажах. В городе работают 10 бочек - в первую очередь водой обеспечивают социальные объекты.

Паблик МЧС по Вологодской области сообщал о 3000 домов, в которых снижено давление.