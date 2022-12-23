МЧС сообщили ориентировочное время ликвидации аварии в системе водоснабжения Вологды

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Паблик МЧС по Вологодской области ВКонтакте сообщил, сколько будут длиться работы по ликвидации аварии на системе водоснабжения города. Но мэр Вологды увидел ситуацию куда более серьезной. Как ранее сообщал сайт КП-Вологда, в областной столице тысячи домов остались без воды. Авария случилась в 4 утра на очистных сооружениях водоснабжения.

Как сообщает МЧС, "в связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях снижено давление до 1 атмосферы (рабочая 5,7 атмосфер) на сети холодного водоснабжения. В зоне снижения давления оказались более 3000 зданий..."

МЧС назвало ориентировочное время завершения работ — 16.00. Однако вскоре мэр города назвал гораздо более поздний срок ликвидации аварии. Он же говорит о том, что часть города отключена от воды полностью.

Несколько автоцистерн начали развоз воды по детским садам. График подвоза в микрорайоны будет опубликован позже, также будет озвучена причина ЧП.

В магазинах резко увеличился спрос на бутилированную воду.