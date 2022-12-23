ЧП на очистных сооружениях водоснабжения произошло в Вологде

Авария, по всей видимости, затронет большую часть города.

В Вологде произошла крупная авария на водопроводных сетях. Авария привела к нарушению водоснабжения в центре, Заречье и на юге города.

ЧП случилось ранним утром 23 декабря. Жители нескольких микрорайонов областного центра оказались или без воды или с недостаточным напором.

Мэр Вологды Сергей Воропанов прокомментировал ситуацию: «Из-за аварийной ситуации на очистных сооружениях Водоканала с 4 часов утра снижено давление воды в городской сети. Комиссия работает на месте, разбирается в причинах, планирует работу по устранению проблемы. Полностью остановлена зональная насосная станция, поэтому без водоснабжения остаётся южная часть города, центральная и заречная — на пониженном давлении», — сообщил мэр.

По словам Сергея Воропанова, в детских садах и школах, которых коснулось отключение, уроки и занятия будут сокращены. По возможности детей нужно оставлять дома.

"В первую очередь обеспечим привозной водой социальные объекты в южном районе города. После формирования списка пунктов подвоза воды к жилым домам, опубликую адреса. Ситуацию держу на контроле", - заверил мэр.

Вологжане уже пишут о том, что воды нет в районе улиц Ленинградской, Гагарина, Гончарной, Возрождения, Ильюшина и многих других - все эти и близлежащие улицы попадают в зону отключения. Граждане жалуются на то, что детские сады не берут детей, а оставить некоторым работающим - не с кем. В некоторых квартирах, где снижено давление, идет ржавая вода - из-за колебания напора произошло вторичное загрязнение. Мэр рекомендует отстаивать такую воду и фильтровать.