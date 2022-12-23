В Череповце в 2023 году начнут строить поликлинику в Зашекснинском районе

Поликлинику начнут строить в начале 2023 года в Череповце. Она появится на улице Годовикова, неподалеку от нового здания горсуда. Это два четырехэтажных корпуса, где разместятся отделения хирургии, диагностики, профосмотров, рентгенодиагностическое, неотложной помощи, терапевтическое, эндоскопическое, колл-центр и регистратура. Как сообщает мэр Вадим Германов, проект прошел госэкспертизу. Работы планируется начать уже в первом квартале, строительство будет идти два года.

Поликлиника будет обслуживать практически пятую часть города - 58 тысяч пациентов. За день она будет способна принять до 800 человек. Действующая поликлиника №7 обслуживает 70 тысяч пациентов, из которых 50 тысяч взрослых и 20 тысяч детей.