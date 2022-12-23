В Вологде принят бюджет города на 2023 год

Бюджет Вологды на 2023 год вырос по сравнению с 2022 годом на 2,7 млрд рублей. При этом собственные доходы областного центра увеличились на 180 млн рублей.

Параметры бюджета были приняты на 31-й сессии Вологодской городской Думы. Доходная часть бюджета составила 17,5 млрд рублей, расходная — 17,6 млрд рублей.

Бюджет по расходной части принят с небольшим дефицитом. Собственные доходы города Вологды остаются примерно на уровне 4,5 млрд рублей. Остальные 13 млрд рублей — это субсидии и субвенции с федерального и регионального уровней.

Один из долгожданных проектов — строительство Некрасовского моста будет профинансировано в размере 2,5 млрд рублей. Мост в створе ул. Некрасова соединит Заречье с Белозерским шоссе. Он будет четырехполосным, протяженность пролета над рекой — 242 м, а всего объекта с учетом съездов — 3,1 км. Мост планируют строить в три этапа в течение 2023–2026 годов.

Отметим, что всего на прошедшей сессии депутаты рассмотрели 28 вопросов.