Череповецкого подростка припугнули статьей о госизмене за перевод денег украинцам

19-летний житель Череповца попал под прицел сотрудников ФСБ. Молодой человек сделал пробный перевод в украинский фонд «Вернись живым», который собирает деньги для вооруженных сил Украины с 2014 года. Как сообщает управление ФСБ по Вологодской области, подросток позднее собирался пожертвовать еще не меньше 50 тысяч рублей.

Череповчанин признался, что не осознавал противоправный характер своих действий. Правоохранители вынесли официальное предостережение, а при повторном нарушении пригрозили наказанием за госизмену. Статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.