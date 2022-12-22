В Вологде посадили в тюрьму пенсионера, высказывающегося о спецоперации

В Вологде 22 декабря осудили местного жителя за "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации". 61-летнему Владимиру Румянцеву городской суд назначил 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Суд установил, что вологжанин в 2022 году на личной страничке в социальной сети публиковал записи, которые посчитали содержащими заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ - "фейки". Опасного пенсионера выявили местные сотрудники ФСБ. Прокуратура запрашивала для вологжанина 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, Владимир рассказывал о спецоперации через радиоточку в своей квартире. Мужчина вину не признал. В соцсети у него 20 подписчиков, часть которых появилась уже после известий об аресте.

Дома у него был небольшой FM-передатчик с радиусом волны не больше километра. Передатчик был куплен давно и Владимир Румянцев до 24 февраля иногда транслировал по нему советские песни, новости, после 24 февраля иногда рассказывал о политической обстановке.

По словам Владимира Румянцева, он отстаивает свое конституционное право на свободу слова, гарантированное 29 статьей.