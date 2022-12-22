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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:30

В Череповце государственные награды передали вдове контрактника Артема Колесова

Он погиб на Украине
Иван Чухнин
Награда вручена родным воина.

Награда вручена родным воина.

Артем Колесов трагически погиб при исполнении обязанностей.

Артем Колесов трагически погиб при исполнении обязанностей.

В Череповце посмертно наградили орденом Мужества и медалью «За боевые заслуги» 30-летнего Колесова Артема Юрьевича. Государственные награды передали жене героя Наталье Андреевне. Череповчанин погиб 4 сентября при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Он служил по контракту с 2015 года.

Артем учился в школе № 29 города Череповца, окончил индустриальный колледж имени Бардина. Срочную службу проходил в Свердловской области.

После заключения контакта он поступил на службу в Михайловскую военную Артиллерийскую академию. За время службы дважды был в командировках в Сирии, был награждён медалью «Участник военной операции в Сирии». Весной, 4 марта, уехал на специальную военную операцию.

«За время командировки Артему и его команде неоднократно выражалась благодарность за выполнение боевых задач. Спустя полгода, 4 сентября, выполняя службу, Артем трагически погиб», – сообщила ВКонтакте глава Череповца Маргарита Гусева.