В Череповце государственные награды передали вдове контрактника Артема Колесова

Награда вручена родным воина.

Артем Колесов трагически погиб при исполнении обязанностей.

В Череповце посмертно наградили орденом Мужества и медалью «За боевые заслуги» 30-летнего Колесова Артема Юрьевича. Государственные награды передали жене героя Наталье Андреевне. Череповчанин погиб 4 сентября при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Он служил по контракту с 2015 года.

Артем учился в школе № 29 города Череповца, окончил индустриальный колледж имени Бардина. Срочную службу проходил в Свердловской области.

После заключения контакта он поступил на службу в Михайловскую военную Артиллерийскую академию. За время службы дважды был в командировках в Сирии, был награждён медалью «Участник военной операции в Сирии». Весной, 4 марта, уехал на специальную военную операцию.

«За время командировки Артему и его команде неоднократно выражалась благодарность за выполнение боевых задач. Спустя полгода, 4 сентября, выполняя службу, Артем трагически погиб», – сообщила ВКонтакте глава Череповца Маргарита Гусева.