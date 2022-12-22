В Череповце за год появились 43 новые веранды в детских садах

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил на своей странице ВКонтакте, что в детских садах ведется замена старых веранд на новые. Кроме того, в некоторых дошкольных учреждениях веранд вообще не было. Всего за год в городских садиках появились 43 веранды.

Значение их многие недооценивают: «Веранда на прогулочном участке — это не только место хранения игрушек. В плохую погоду — это еще и возможность детям побыть на свежем воздухе», - напомнил градоначальник. По его словам, веранды (там, где они были) не ремонтировали «вообще никогда».

Запланировано было 53 новых конструкции - но выросли цены на стройматериалы, а удешевлять без потери качества не получилось.

Мэр Череповца пообещал, что в следующем году программа продолжится, заменят еще около 50 веранд, чтобы дети могли гулять в любую погоду.