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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:02

В Бабаевском районе начали разводить форель

Рыбным делом занялся местный предприниматель
Иван Чухнин
Фото: ВКонтакте, Юрий Парфенов.

Фото: ВКонтакте, Юрий Парфенов.

В Бабаевском районе завелась форель. Этой осенью ферма появилась благодаря усилиям предпринимателя Евгения Железнякова. Мальки уже выросли до 150 граммов. Конечно, они еще малы, чтобы считать это товарной рыбой, но уже на следующий год деликатес можно будет попробовать.

Вот что сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Бабаевского округа Юрий Парфенов: "Лично убедился, что разведение лососевых пород рыб стало реальностью для нашего округа, - написал Юрий Парфенов. - Осенью Евгений Валентинович выпустил в специально оборудованный пруд порядка 500 мальков форели. Чистая проточная вода, кормление и уход сделали свое дело - за это время ценная рыбка подросла в пять раз, в среднем каждая особь «набрала в весе» с 20-30 до 150 граммов".