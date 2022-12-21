Сразу семь новогодних экскурсий разработали в Череповце

В Череповце есть чем заняться - там можно попасть сразу на семь новогодних экскурсий:

«Рождественские приключения», «Новогодние истории», «Зимние выходные» и другие. Маршруты включают прогулки по городу, посещение музеев, музейных программ, выставок, кафе и ресторанов. Экскурсии разработали специалисты туристско-информационного центра.

Продолжительность экскурсий от четырех до десяти часов, протяженность маршрутов — до десяти километров. Каждый маршрут включает минимум три объекта.

«Череповчане и гости города могут сами пройти по маршрутам, посетить музеи или оставить заявку на обслуживание. В первую очередь мы ориентируемся на компании от десяти человек. Все маршруты и экскурсии можно редактировать в зависимости от состава группы, интересов, времени проведения и работы музеев. Рестораны и кафе мы предлагаем для самостоятельного посещения, но можем забронировать столики на определенное время. Рестораны можно поменять или вовсе исключить из маршрута», — цитирует cherinfo слова руководителя туристско-информационного центра Ирины Анфаловой.

Информация уже появилась на сайте центра. Чтобы попасть на экскурсию, нужно оставить заявку и номер телефона.