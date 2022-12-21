Тарифы на капремонт на Вологодчине вырастут с нового года

На Вологодчине увеличен тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов. Его минимальный размер вырастет с нового года, сообщает Фонд капитального ремонта Вологодской области. Цифры утверждены правительством региона. В то же время, все льготы, которые предусмотрены отдельным вологжанам, будут сохранены и проиндексированы.

Так, в 2023 году в многоквартирных домах без лифтов размер минимального взноса на капремонт составит 10 рублей за 1 кв.м. (ранее было 8,90 рублей). В домах с лифтами, размер взноса вскоре составит 11,90 рублей за 1 кв.м. (ранее этот показатель составлял 10,60 рублей).

Отмечается, что рост тарифа непосредственно связан "с удорожание строительных материалов, расходников и механизмов". Все этот требуется при обслуживании и проведении работ на объектах.