В Череповце отменили уличные концерты в новогоднюю ночь

В Череповце изменили праздничную программу - на новогоднюю ночь отмены все уличные концерты. Для горожан будет просто звучать праздничная музыка. О свернутых планах сообщила заммэра Наталья Стрижова.

«Традиционно в новогоднюю ночь проводили большие концертные программы и гулянья. В этом году этого не будет. Но люди захотят выйти, пообщаться, поэтому на восьми точках города организуем музыкальное сопровождение. Будут новогодние песни, новогодняя музыка», – отметила Наталья Стрижова. Так, в новогоднюю ночь прогуляться под любимые мелодии можно будет в парке 200-летия и в Соляном саду. Также с 23:30 31 декабря до двух часов ночи 1 января музыка зазвучит на площадях Химиков, Молодежи, Металлургов, у Ледового дворца, у ДК «Строитель» и КДЦ «Северный».

Ранее сообщалось, что до утра в городе будут ходить автобусы и трамвай. Они будут бесплатными.