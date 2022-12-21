Череповчанка Наталья Козырева отметила свои 103 года

На Вологодчине женщина отметила 103-й день рождения. Речь идет о Наталье Ивановне Козыревой. Она живает в поселке Суда под Череповцом. Об этом сообщает администрация района.

Наталья Ивановна родилась в 1919 году в Брянской области. В детстве потеряла мать. В военное время работала колхозе, копала окопы.

В 1960 году Наталья Ивановна вместе с мужем переехала в Череповецкий район. В Суде женщина сначала работала истопником в детском саду, потом - почтальоном, кассиром в бане, где ей приходилось заменять кочегара.

Сегодня у Натальи Козыревой трое детей, восемь внуков и девять правнуков.