В Вологодской области назначен новый военный комиссар. Им стал полковник Сергей Проничев. Об том сообщает правительство региона. Ранее Проничев был начальником отдела призыва областного военкомата в должности заместителя военкома.

Первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак встретился с военным комиссаром, обсудив задачи и планы работы. Напомним, сейчас идет осенний призыв. Вот как прокомментировал встречу Зайнак:

«Сейчас военный комиссариат решает задачи по осенней призывной кампании: более тысячи призывников-вологжан пополнят ряды Вооруженных сил. Я уверен, что под вашим руководством военный комиссариат области с этой задачей справится. Со своей стороны Правительство региона окажет содействие в решении организационных вопросов».

Сейчас в регионе показатели по осеннему призыву достигнуты почти на 80%. Напомним, осенний призыв стартовал 1 ноября и завершается 31 декабря 2022 года, то есть продлится два месяца вместо трех.

Порядок осеннего призыва остался без изменений. Потенциальным призывникам повестки о явке в военкомат вручаются лично. Сотрудники комиссариатов могут сделать это, придя по домашнему адресу призывника или по месту его учебы, работы.

Военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев поблагодарил за оказанное доверие: «В новом качестве я постараюсь приложить все силы, умения, навыки, полученные ранее, чтобы решать поставленные задачи и выполнять их качественно и в срок».