Вологжане умирают от гриппа каждую неделю

Вологжане массово болеют гриппом и ОРВИ. За медицинской помощью обратилось более 20 тыс. человек. Активнее всего среди заболевших циркулируют вирусы гриппа А/H1N1/sw.

В Череповце эпидпорог превышен на 31%. Горожанам рекомендуют носить маски. Замначальника череповецкого отдела Роспотребнадзора заявила, что в городе еженедельно регистрируются летальные случаи гриппа у непривитых взрослых, а 42% заболевших — дети.

Медики напоминают, что появлении первых признаков недомогания следует оставаться дома. Если у вас есть хронические заболевания или пожилой возраст - особенно важно при простуде обратиться к врачу. Детям тоже противопоказано самолечение. В случае тяжелого течения заболевания не отказываться от предложенной госпитализации, своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать возникновения неблагоприятных последствий заболевания.

Больного в семье следует изолировать, выделить отдельную посуду, полотенце, одноразовые носовые платки. Ухаживающим рекомендуется пользоваться маской. Помещение, где находится больной, важно часто проветривать и проводить в нем влажную уборку.