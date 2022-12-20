Пять машин с подарками отправилось из Череповца мобилизованным землякам

Фото: Маргарита Гусева, ВКонтакте.

Мобилизованным из череповца земляки отправили партию теплой одежды, спальных мешков, печей и других необходимых вещей. Лекарства, жестяная посуда, все это сейчас крайне не хватает нашим ребятам. Волонтеры загрузили подарками фуру и четыре «ГАЗели». Посылки передают и родные. Новогодние подарки должны получить все. Одно из череповецких предприятий специально для воинов изготовило посуду.

«За месяц было изготовлено больше тысячи кружек, ведер, чайников и кастрюль. На кружки нанесли герб Череповца и лозунг "Своих не бросаем" с буквой Z, – рассказала на своей странице в соцсети ВКонтакте глава города Маргарита Гусева. – Это и гуманитарная помощь, и именные посылки. И, конечно, новогодние подарки! Для каждого – ветчина, сгущенка, конфеты, печенье, вафли, пряники, чай».

Сбор гуманитарной помощи продолжится на улице Сталеваров, 42. Финансовая помощь принимается на расчетный счет общественной организации «Мамы Череповца рекомендуют».