У вологжан зарплаты подросли, а реальные доходы упали

У жителей Вологодской области снизились реальные денежные доходы. Об этом сообщает Вологдастат. Данные о социально-экономическом положении в регионе с января по сентябрь этого года появились на официальном сайте ведомства. По предварительным данным в январе–сентябре 2022 года среднедушевые денежные доходы населения области в среднем за месяц составили 33940 рублей. Это 113% к соответствующему периоду предыдущего года. Но при росте зарплат реальные располагаемые денежные доходы вологжан за этот период уменьшились на 2,4%. То есть купить на эти деньги вологжане могут меньше: реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе — сентябре 2022 года равнялась 51964 рублям и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года с учетом корректировки на индекс потребительских цен увеличилась на 1%.

«Причем оплата труда работников, фактическим видом деятельности которых являлось металлургическое производство, была выше данного показателя в 1,7 раза, производство химических веществ и химических продуктов — в 1,6 раза, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза. Уровень оплаты труда работников, основным видом деятельности которых являлось производство кожи и изделий из кожи, был ниже среднеобластного показателя в 3,9 раза, производство одежды — в 3,7 раза, производство текстильных изделий — в 2,1 раза, производство мебели — в 1,8 раза, производство резиновых и пластмассовых изделий — в 1,7 раза, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — в 1,5 раза», — сообщает Вологдастат.