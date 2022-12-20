В Вологодскую область завезли 50 пятнистых оленей

На Вологодчине появились 50 оленей. На экоферме будут разводить пятнистых оленей. Об этом своим землякам в соцсетях рассказал глава округа Юрий Парфенов.

им выделили немалый загон для жизни - 100 га.

«Спешу поделиться с вами замечательной новостью, которая, безусловно, стала настоящим предновогодним сюрпризом! Сегодня приняли участие в поистине историческом событии — на экоферме индивидуального предпринимателя Евгения Железнякова, что в Малом Борисове, выпустили в загон полсотни особей годовалых пятнистых оленей», — похвастался глава.

Олени прибыли из Тульской области. Путь животные перенесли прекрасно и, по словам счастливого главы района, «мгновенно освоились на бабаевской земле, умчавшись осваивать новое место обитания, а это более 100 гектаров территории».

Конечно, без хлопот и подкормки животных не обойтись. Но предприниматель уже весной планирует вдвое увеличить поголовье оленей. "Возможно, через несколько лет пятнистые олени на Вологодчине перестанут быть экзотикой. Совсем как зубры в Усть-Кубинском районе", - констатирует портал Город Во.