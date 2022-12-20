Фура с вологодским эскимо отправилась на Донбасс

20 тонн вологодского мороженого отправлено на Донбасс. Компания «Айсберри» подарила детям Донбасса фуру пломбира и эскимо. Мороженое отправилось детям ЛНР и ДНР. Также детям будут доставлены игрушки и другие сладости. Вологжане надеются, что угощение с Русского Севера порадует малышей.

Мороженое будет доставлено в Донецк, Луганск и другие города и населенные пункты республик. Отдельная партия поступит и в подшефный Вологодской области город — Алчевск. Волонтеры из отряда ‚Молодежная рота Боевого братства‘ будут комплектовать новогодние подарки на местах и дарить их малышам.