Вологжане могут посетить областные и муниципальные музеи бесплатно 21 декабря

ВКонтакте, "Мир забытых вещей".

21 декабря, в третью среду месяца, в музеях области традиционный день бесплатного посещения. При посещении необходимо иметь паспорт с пропиской на территории Вологодчины. Нужно уточнить, что бесплатно лишь посещение, а экскурсионное обслуживание остается платным.

День бесплатного посещения музеев в регионе проводится в рамках проекта «Культура рядом» с июля 2019 года.

В акции участвуют филиалы Вологодского музея-заповедника и сам музей. Музей кружева, Дом-музей Петра I, Дом-музей А.Ф. Можайского, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», «Дом купца Самарина», «Литература. Искусство. Век ХХ» - всюду можно пройти бесплатно.

Кроме того, работают для вологжан бесплатно филиалы Областной картинной галереи: Дом Корбакова, Шаламовский дом и Мемориальная мастерская А. В. Пантелеева. За городом можно посетить Дом-музей А.Ф. Можайского и Этнографический музей "Семёнково".

Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей также свободный. В акции участвуют и муниципальный- районные музеи.