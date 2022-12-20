В Череповце активно устанавливают новые павильоны на остановках

Вот такие остановки появляются на улицах города.
В Череповце на остановках появляются новые павильоны. До конца года их появятся еще 11. Самый большой павильон в городе — 2,5 на 6 метров появился на проспекте Победы, 49.
На место привозится уже готовая остановка, которая крепится к бетонной плите анкерами. Крыша - из монолитного поликарбоната.
Еще один павильон появился накануне на перекрестке улицы Рыбинской и Шекснинского проспекта. Вскоре еще один модуль появится на Краснодонцев недалеко от дома № 30а.
«Вместе с перечисленными до конца года установим 11 павильонов. Выбираем остановки, где нет павильонов в принципе или те места, где остановки пришли в негодность. Новые павильоны устанавливаем на отремонтированных улицах», — приводит слова пресс-секретаря департамента ЖКХ Юлии Бочкарёвой официальный сайт города.
Адреса новых остановок:
Победы, 49
Краснодонцев, напротив дома № 30а
Рыбинская, напротив дома № 34
Либкнехта, 31
Победы, 13
Раахе, 4
Раахе, 60
Рыбинская, 45
Монтклер, 2
Монтклер, 3а
Ленинградская, 17а
Всего с учетом этих 11 павильонов в Череповце за год поставили 112 новых остановок.