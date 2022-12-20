В Череповце активно устанавливают новые павильоны на остановках

Вот такие остановки появляются на улицах города.

В Череповце на остановках появляются новые павильоны. До конца года их появятся еще 11. Самый большой павильон в городе — 2,5 на 6 метров появился на проспекте Победы, 49.

На место привозится уже готовая остановка, которая крепится к бетонной плите анкерами. Крыша - из монолитного поликарбоната.

Еще один павильон появился накануне на перекрестке улицы Рыбинской и Шекснинского проспекта. Вскоре еще один модуль появится на Краснодонцев недалеко от дома № 30а.

«Вместе с перечисленными до конца года установим 11 павильонов. Выбираем остановки, где нет павильонов в принципе или те места, где остановки пришли в негодность. Новые павильоны устанавливаем на отремонтированных улицах», — приводит слова пресс-секретаря департамента ЖКХ Юлии Бочкарёвой официальный сайт города.

Адреса новых остановок:

Победы, 49

Краснодонцев, напротив дома № 30а

Рыбинская, напротив дома № 34

Либкнехта, 31

Победы, 13

Раахе, 4

Раахе, 60

Рыбинская, 45

Монтклер, 2

Монтклер, 3а

Ленинградская, 17а

Всего с учетом этих 11 павильонов в Череповце за год поставили 112 новых остановок.